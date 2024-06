El volante no es tenido en cuenta por Boca Juniors y las puertas del FPC están abiertas. Ya pasó por Atlético Nacional, incluso se acercó a la Selección Colombia y su regreso al club verdolaga es inminente, según fuentes de Colombia y Argentina.

Fue muy pobre el aporte que Álvarez Wallace le pudo dar a Atlético Nacional. Jugó 16 partidos en la Liga, nueve de ellos como titular, no marcó goles y recibió dos tarjetas amarillas. Se esperaba un poco más por su credencial uruguaya.

Lo mismo ha sucedido con Neyder Moreno y Carlos Sierra, volantes que no tendrá en cuenta Pablo Repetto para el segundo semestre. A su vez, se conoció el otro mediocampista que no seguirá en Nacional. El periodista Felipe Sierra afirma que el uruguayo Agustín Álvarez Wallace abandonará la disciplina verdolaga y se presentará en el Montevideo City Torque, dueño de sus derechos deportivos.

La lista es larga. En días pasados se conoció que el venezolano Eric Ramírez deberá regresar al Dinamo de Kiev tras la negativa de Atlético Nacional para ejercer la opción de compra. El defensa Sergio Mosquera también llegó a un acuerdo y no va más con la institución. Daniel Mantilla es otro que está en la puerta de salida.

Atlético Nacional sigue en su etapa de reestructuración luego del fracaso en el primer semestre de 2024 y una de sus peores crisis en su historia. La hinchada espera que el club pueda moverse de gran forma en el mercado de pases y obtenga los mejores elementos para pelear por el título. Asimismo, se van conociendo los jugadores que el técnico Pablo Repetto no tendrá en cuenta y se irán del equipo.

