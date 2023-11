Nacional vs. Millonarios: los 11 titulares de Alberto Gamero para la final de Copa

Llegó el momento de la verdad para Millonarios y Nacional. Este jueves vuelven a definir un título en el Fútbol Colombiano. Este jueves se enfrentan en la vuelta de la final de la Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot, juego que se llevará a cabo desde las 8:00 p.m. La serie está abierta tras el empate 1-1 en El Campín una semana atrás, por lo que se espera un partido vibrante en territorio antioqueño.

Alberto Gamero ya tiene todo listo para este partido, desde el martes se encuentra en la ciudad de Medellín preparando lo que podría ser su tercer título como técnico del ‘embajador’. Ya, con los convocados publicados, el entrenador habría definido los 11 inicialistas para estos 90 minutos a puro fútbol.

Titular de Millonarios para enfrentar a Nacional en la final de la Copa

Mucho se ha hablado de lo que debería hacer Alberto Gamero para este partido, puesto que sigue vivo en la Liga Colombiana y con gran posibilidad de llegar a una nueva final. Si bien, es el actual campeón de Colombia en los dos torneos, para algunos debería escoger uno de los dos, pues no le alcanzaría para defender el título de Liga y Copa.

También hay quienes aseguran que el cuadro capitalino tiene tanque para pelear por las dos copas. Uno de ellos es el mismo Alberto Gamero, quien en rueda de prensa confirmó que va con lo mejor que tiene de su nómina. Tiene varios regresos y altas importantes, dos de ellos son los que estaban con sus respectivas Selecciones, Álvaro Montero con la de Colombia y Juan Pablo Vargas con la de Costa Rica.

Así las cosas, Millonarios formaría de la siguiente manera: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Daniel Giraldo, Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño, Daniel Ruiz, Mackalister Silva y Leonardo Castro.

Estado físico de los jugadores de Millonarios

Para nadie es un secreto la seguidilla de partidos que ha tenido Millonarios y que es el equipo del Fútbol Colombiano que más ha tenido compromisos a lo largo del 2023, por lo que no es un detalle menos el estado físico del equipo. Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre este tema y destacó que están mentalizados en ganar todo.

“Estamos en una etapa de finalización y es el último esfuerzo que debemos hacer. Debemos tratar que el equipo se recupere; no puedo estar guardando jugadores para otra época porque estamos terminando y después del 13 tendremos vacaciones. Hay que salir a buscar los triunfos y yo no tengo dolorímetro, quiero que sean profesionales y honestos conmigo. Hoy a estas alturas no hay jugadores al 100%, pero confío en ellos y si están con ánimo y disposición, el cansancio desaparece”, aseguró Gamero.