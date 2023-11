Millonarios tiene todo preparado para afrontar el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Duelo que se llevará a cabo este jueves desde las 8:00 p.m. La serie va 1-1 tras el empate que se vivió en El Campín, por lo que por lo mostrado por los dos equipos, está para cualquiera.

Los dirigidos por Alberto Gamero vienen en una seguidilla de partidos importantes en donde han podido salir bien librados sacando resultados positivos que los ponen a soñar con el bicampeonato de las dos competencias que están disputando. Antes de su viaje a territorio antioqueño se conoció una buena noticia que alegró a todos los hinchas.

Convocados de Millonarios para enfrentar a Atlético Nacional

Millonarios tuvo que afrontar la final de la ida y la segunda fecha de los cuadrangulares con algunas bajas sensibles. En su mayoría fueron en la parte defensiva empezando por el arquero Álvaro Montero, quien fue convocado por la Selección Colombia para los partidos de Eliminatoria ante Brasil y Paraguay en los que no vio ningún minuto.

El otro fue Juan Pablo Vargas, un caso similar, pues fue convocado por la Selección de Costa Rica para la doble fecha ante Panamá. Por otro lado, Sander Navarro tampoco jugó ninguno de los dos partidos por lesión y en el juego ante América de Cali no aparecieron Juan Carlos Pereira, también por lesión, y Luis Paredes.

Ahora para este partido, Millonarios definió sus convocados con la buena noticia que aparecieron todos. Si bien es por la final y en dado caso de ganarla es para que todos estén presentes en la celebración, sí hay varios de los ya mencionados que jugarán de titular, caso Juan Pablo Vargas, quien ya se unió a la concentración y está con sus compañeros, y Álvaro Montero, quien viajó después del juego de la Selección Colombia.

Alberto Gamero sobre el estado físico de Millonarios

Para nadie es un secreto la seguidilla de partidos que ha tenido Millonarios y que es el equipo del Fútbol Colombiano que más ha tenido compromisos a lo largo del 2023, por lo que no es un detalle menos el estado físico del equipo. Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre este tema y destacó que están mentalizados en ganar todo.

“Estamos en una etapa de finalización y es el último esfuerzo que debemos hacer. Debemos tratar que el equipo se recupere; no puedo estar guardando jugadores para otra época porque estamos terminando y después del 13 tendremos vacaciones. Hay que salir a buscar los triunfos y yo no tengo dolorímetro, quiero que sean profesionales y honestos conmigo. Hoy a estas alturas no hay jugadores al 100%, pero confío en ellos y si están con ánimo y disposición, el cansancio desaparece”, aseguró Gamero.