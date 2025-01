Serie de noticias que causa reacción de los hinchas de Millonarios. Algunos se ven de acuerdo con la renuncia de Alberto Gamero y creen que era lo mejor tras el fracaso de 2024. Asimismo, la sorpresa por David González y las opiniones por el joven entrenador, no se han hecho esperar. A su vez, otro de los temas que se espera solucionar pronto en el ‘Embajador’ es la renovación de Radamel Falcao García.

Millonarios inicia el 2025 con el afán por ser campeón en el fútbol colombiano. El fracaso del año 2024 hace mucha bulla en la hinchada y en la prensa y se siente el golpe por el último puesto en la fase de grupos de Copa Libertadores y no poder llegar a una final de la Liga Colombiana. Han sido días de duras decisiones en el equipo, comenzando por el cambio de técnico.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.