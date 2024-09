Millonarios sigue sumando puntos en la Liga BetPlay Dimayor 2024-II y este sábado aplastó a Envigado con una goleada 3-0 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Uno de los anotadores fue el capitán, David Mackálister Silva. El volante hizo una curiosa celebración y salió a explicar qué significa.

Millonarios consiguió una contundente victoria sobre Envigado este sábado en El Campín. Daniel Mantilla, David Mackálister Silva y Jhon Córdoba fueron los autores de los goles de la victoria. El capitán del plantel hizo un pequeño homenaje a la serie animada Dragon Ball Z con su celebración y salió a explicar por qué lo hizo.

Luego del partido, el jugador reveló el motivo de su celebración, confesando que estaba dedicada a su hijo. “A mi hijo mayor, hoy precisamente estaba en otro lado y me llamó y me dijo ‘Pa, yo sé que hoy haces gol, no se te olvide celebrar así’. Él fue el que me la pidió“.

Qué dijo Mackálister Silva sobre Millonarios

Millonarios, luego de un mal inicio de campaña, parece haber entrado en una buena dinámica. “Hoy todo es positivo, sobretodo acomodarnos un poco más en la tabla, el primer objetivo es entrar en los ocho. Ahora disfrutar lo que se pueda, porque ya viene Bucaramanga, que también viene motivado para ganar” dijo el capitán.

El capitán del equipo, pese a la seguidilla de partidos sumando puntos, fue autocrítico con los malos meses que tuvo el equipo en esta Liga BetPlay Dimayor 2024-II. “No es un secreto que no ha sido un buen año, es disfrutar estos momentos“.