El capitán de Millonarios, David Mackálister Silva se acerca al final de su contrato y crecen las dudas sobre su futuro. El volante ha hablado abiertamente sobre lo que viene en su carrera y ha dado pistas sobre lo que será su vida luego de su retiro como futbolista profesional.

Publicidad

Publicidad

La carrera de David Mackálister Silva llega a su recta final y este mes de diciembre celebrará su cumpleaños número 38, a solo unos días del vencimiento de su contrato con el ‘Embajador’. Crece la incertidumbre sobre su futuro y ha hablado sobre el tema en ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio.

Sabiendo que el final de su carrera está cerca, el mediocampista confesó que valora la posibilidad de convertirse en entrenador. “En algún momento, la verdad, sí era una de mis prioridades, pero he tratado de prepararme en otros ámbitos. Quisiera poder seguir en el fútbol, que el fútbol me permita continuar mi carrera profesional, pero me gustaría más en un área donde pueda ayudar un poco más al jugador, al ser humano como tal. Me he venido preparando y, con la ayuda de Dios, podré seguir vinculado al fútbol“.

David Mackálister Silva (VizzorImage / Luis Ramirez / Staff)

Publicidad

Publicidad

¿Mackálister Silva se queda en Millonarios?

Con respecto al final de su contrato, Mackálister Silva confirmó que no hay conversaciones, de momento, para la extensión de su vínculo con Millonarios. “Todavía no (ha charlado con la dirigencia). Esperemos que, primero, sabemos que el fútbol es un tema de resultados y de equipo, así que lo principal es clasificar a cuadrangulares, que es nuestro primer objetivo; luego cada día traerá su afán y se irán solucionando los temas“.

Los número de Mackálister de esta temporada

David Mackálister Silva tuvo un inicio de año complicado por las lesiones, pero ha logrado ponerse a punto para esta Liga BetPlay Dimayor 2024-II. El jugador ha sido una pieza recurrente para Alberto Gamero, viendo minutos en 10 de los 11 partidos disputados hasta la fecha, jugando 605 miutos y registrando 1 gol y 1 asistencia.