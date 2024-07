Aquel Millonarios que llevó a un sector de la prensa a decir que la Liga Colombiana le quedaba pequeña no se acerca ni un poco al nivel mostrado por el equipo al inicio del segundo semestre del 2024. Una vez más se habla de una crisis deportiva con el entrenador Alberto Gamero y, justo con este contexto, se reveló el técnico que le gusta al dueño del equipo ‘Embajador’.

Millonarios venía de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores sin ganar un solo partido, por lo que la decisión de los directivos fue reforzar al equipo con Radamel Falcao, Felix Charrupí, Jovani Welch, Daniel Mantilla, Juan José Ramírez, Jhon Emerson Córdoba, Iván Arboleda, Sergio Mosquera y Kevin Palacios.

Se esperaba que los nuevos nombres mejoraran el funcionamiento del equipo, pero hasta el partido contra Deportes Tolima del viernes 2 de agosto a las 8:00 PM, Millonarios suma dos derrotas consecutivas en cuatro partidos de la Liga Colombiana II-2024. El mal rendimiento en la derrota contra Alianza FC encendió las alarmas en los directivos del equipo.

Mientras que el diario ‘El Tiempo’ señaló que fuentes de alta credibilidad le aseguraron que si Millonarios no mejora y no reacciona en los próximos dos o tres partidos le pedirían a Alberto Gamero la carta de renuncia, Carlos Antonio Vélez sostuvo que Gustavo Serpa, máximo accionista del club ‘Embajador’, le dijo sobre la situación del entrenador que “en dos partidos hablamos. Ahora no hay nada”.

Gamero lleva tres títulos en Millonarios. (Foto: Archivo particular e Imago)

Mientras que los resultados y el nivel en los partidos determinarán qué será del futuro de Gamero en Millonarios, empezó a llegar la danza de nombres que podrían reemplazarlo ante una posible salida. Según Guillermo Arango, periodista de RCN Radio, alguien de la dirección deportivo del equipo albiazul había planteado el nombre del exentrenador argentino de River Plate Martín Demichelis, pero este no es el DT que le gusta a Gustavo Serpa.

Se reveló el DT que le gusta a Serpa en medio de la crisis con Gamero

Luego de que Gustavo Serpa le confirmara a Carlos Antonio Vélez que hasta el 30 de julio no han hablado con ningún entrenador para reemplazar a Alberto Gamero, Guillermo Arango puso sobre la mesa el nombre de Alejandro Restrepo y señaló en el programa ‘En la Jugada’, de RCN Radio, que “sé que le encanta Serpa y eso sí no lo puede negar. A Gustavo Serpa le encanta Alejandro Restrepo, le parece un muy buen técnico”.

Los títulos que ha ganado Alejandro Restrepo como entrenador

Alejandro Restrepo viene de ser el DT de Alianza Lima. (Foto: Imago)

Alejandro Restrepo dejó de ser el entrenador de Alianza Lima el 27 de julio de 2024 luego de trece victorias, cuatro empates y nueve derrotas. No avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Sin embargo, en Colombia ya ganó la Liga Colombiana con Deportivo Pereira y la Copa Colombia con Atlético Nacional. Además, Restrepo también logró llegar con Pereira a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023.