Millonarios no la pasa bien en el Fútbol Colombiano y los directivos del club están incómodos con varias situaciones.

Millonarios afronta una mini crisis en este inicio de campeonato. Los resultados no se le han dado en las primeras cuatro fechas, donde apenas suma una victoria, un empate y ya dos derrotas. De 12 puntos posibles, tiene cuatro y el juego sigue sin convencer. El nombre de Alberto Gamero ya está en duda y los directivos están incómodos con varias situaciones.

Pese a la llegada de Radamel Falcao y de algunos refuerzos importante en el Fútbol Colombiano, el equipo no muestra mejoría y desde arriba ya hay molestias con casos específicos, uno de ellos es Daniel Ruiz, quien también ha sido criticado por la hinchada desde hace varios meses.

La razón por la que en Millonarios están furiosos con Daniel Ruiz

El bajo nivel de varios jugadores ha sido uno de los problemas de Millonarios en los últimos meses y en el arranque del campeonato. Esta es una de las situaciones que tiene inconforme a las directivas, además, según lo informó El Tiempo, el jugador está exigiendo un incremento salarial que no le gustó a Serpa y compañía.

“También hay una preocupación por el bajo nivel de muchos de los referentes del equipo. Y hay un caso concreto, el de Daniel Ruiz, quien, según la fuente, está pidiendo incremento salarial, cuando le queda año y medio de contrato. Gamero está en la mira. Y le toca enderezar rápido el rumbo”, indicó el medio de comunicación.

Y es que, uno de los creativos de Millonarios, no ha tenido su mejor momento con el club, por lo que no ha sido titular habitual, sí es una de las primeras opciones del entrenador Alberto Gamero, pero su aporte no es el acostumbrado, más allá del gol que hizo en la jornada anterior cuando los ‘embajadores’ cayeron ante Alianza FC en condición de visitante.