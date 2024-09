No duró mucho la dicha en Millonarios. Luego de fracturarse una mano, Radamel Falcao sufrió una nueva lesión que se presentó antes de terminar el primer tiempo contra Once Caldas en Manizales. El goleador tuvo que salir sustituido y los reportes médicos no son nada alentadores para el equipo de Alberto Gamero. El Tigre estará 4 semanas por fuera de las canchas, mientras se recupera de una lesión muscular.

El programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio, confirmó que Millonarios ya conoce el alcance de la lesión de Radamel Falcao. Aunque no es algo que revista gravedad, el delantero estará un mes fuera de la competencia a falta de confirmación oficial. Esto, luego de que se le practicaran los respectivos exámenes médicos al jugador. Eso provocará que se pierda una cantidad importante de juegos en la Liga colombiana.

Los partidos que se pierde Radamel Falcao con Millonarios

En el próximo mes, Millonarios tendrá una apretada agenda de partidos en la Liga colombiana, además del inicio de la Fase Final en la Copa Colombia. El Mundial femenino Sub-20 de la FIFA ya está en su recta final, por lo que el calendario del FPC comenzará a ponerse al día. Alberto Gamero y sus dirigidos volverá a jugar en El Campín, pero el gran ausente será Radamel Falcao. Su lesión muscular lo sacará de los siguientes 9 partidos que detallamos a continuación:

Por la Liga 2024-2:

Equidad vs. Millonarios

Millonarios vs. Jaguares

Millonarios vs. Envigado

Deportivo Cali vs. Millonarios

Millonarios vs. Fortaleza

América de Cali vs. Millonarios (Aplazado)

Copa Colombia:

Millonarios vs. Bucaramanga

Bucaramanga vs. Millonarios

Se espera que Radamel Falcao pueda volver a competir en la primera o segunda semana del mes de octubre. Mientras tanto, el equipo deberá concentrarse en mejorar sus resultados en la Liga colombiana. Millonarios sigue por fuera de los ocho primeros lugares en la clasificación y el campeonato pronto llegará al 50% de la competencia disputada.

