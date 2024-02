Un ex jugador de Millonarios dijo que a Bodmer le faltaron 'pantalones'

Jhon Bodmer salió del cuerpo técnico de Atlético Nacional y todavía hay gente que dice que no debió salir de la forma que lo hizo. Sobre todo porque él estuvo presionado por un grupo de personas “hinchas” que le hicieron la vida imposible con críticas.

Lo que sí es cierto es que Bodmer no estaba teniendo un buen primer semestre con el equipo verdolaga. El técnico es considerado el “peor” en cuanto a récord entre los últimos entrenadores que ha tenido Atlético Nacional.

Después de la derrota en las preliminares de la Copa Libertadores era muy obvio que Bodmer iba a renunciar o por lo menos a ser despedido. Pero la directiva del club estuvo hasta el último momento “rogándole” a Bodmer para que se quedara.

La crítica del veterano

En una entrevista reciente para El Vbar de Caracol, el ex jugador Fabián Vargas, que estuvo con Millonarios desde 2014 hasta 2015, dijo que al ex entrenador verdolaga le faltaron pantalones para enfrentar a los críticos.

“Hoy me siento triste y enojado de que los vándalos vuelvan a ganar, esto no puede pasar en el país. En este sentido puedo llegar a entender a Bodmer, pero si él tomó esta decisión por amenazas, le faltaron pantalones para dirigir a un equipo tan grande como lo es Nacional. Tenía que estar dispuesto y entender las consecuencias que tenía al asumir un puesto como estos. No tenía la capacidad.”

Sobre el futuro del entrenador, es probable que Bodmer se convierta en asistente de algún otro club del FPC o quizás consiga trabajo en otro país. Las opciones para él están abiertas sabiendo que tiene preparación internacional.