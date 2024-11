La puntuación de Luis Díaz tras el triunfo de Liverpool ante Real Madrid

Liverpool continúa arrasando en la UEFA Champions League y este miércoles se impuso ante nada más y nada menos que Real Madrid. Luis Díaz partió como titular en Anfield y tuvo una buena actuación. Esto se refleja en las calificaciones que recibió por parte de la prensa local.

Luego de 4 victorias al hilo en la fase de liga de la Champions League, Liverpool recibió a Real Madrid en Anfield y logró su quinto triunfo en esta fase de liga. El equipo de Arne Slot es el único que mantiene puntaje perfecto en lo que va de competición, sumando 15 puntos.

Luego de haber sido suplente el fin de semana en la Premier League, Luis Díaz volvió al 11 titular de los ‘Reds’ para este encuentro. El colombiano disputó los 90 minutos del partido y, pese a que no anotó ni asistió, tuvo un rendimiento destacable ante el equipo merengue.

La puntuación de Luis Díaz

Liverpool Echo le dio un 8 a Luis Díaz por su participación en el encuentro. “Tuvo un comienzo brillante, pero debió ser más audaz ante el lateral derecho suplente Valverde. La segunda mitad fue mejor, especialmente cuando jugó en la posición central. Tenaz“.

This is Anfield coincidió con la puntuación de 8. “Desde una buena posición, disparó desviado al inicio y no encontró ni su alcance ni su ritmo en la carrera. A menudo se quedaba frustrado en la primera hora, pero seguía trabajando y ayudando a la presión, al menos. Pasó a la posición de delantero centro después del primer cambio y casi anotó el tercero al final“.

Anfield Watch fue un poco más crítico y le dio un 7 al colombiano. “No siempre participó al máximo en el armado del juego, pero estuvo presente en numerosas ocasiones. Lanzó un córner corto alto y desviado antes de disparar al lado equivocado del primer palo. Courtois lo detuvo dos veces más antes del final“.

¿Cómo ver los partidos de Luis Díaz?

Los hinchas colombianos se mantienen al tanto de los partidos de Liverpool por la presencia de Luis Díaz. Los encuentros del equipo inglés, tanto por la Premier League como la Champions League, están disponibles por la señal de Disney+.