Desde días pasados, en el partido de Santa Fe contra Deportivo Pasto, la cancha ya demostraba un lamentable estado. Seguramente, los eventos musicales de los últimos días, han afectado la cancha (Morat y Concierto Rock y Pop). Se espera que en los próximos días, el escenario pueda recuperarse. Según el IDRD, la gramilla se ve de esa forma debido a las mejoras que se están aplicando para el Mundial Femenino Sub 20, donde El Campín será la sede principal.

Un gol de Danovis Banguero en la segunda parte le permitió a Millonarios ganar 1-0 ante un Bucaramanga que intentó empatar siempre, pero no pudo encontrar la forma de vencer la portería de Iván Arboleda. El exAtlético Nacional remató un tiro libre, pero la barrera desvió el remate y mientras Aldair Quintana iba a un palo, el balón iba para el otro. 1-0 marcador final y triunfo para el ‘Embajador’.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.