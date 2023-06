Carlos Valderrama, con su particular personalidad, no ocultó absolutamente nada y no dejó nada a la interpretación. ‘El Pibe’ aclaró que en la final de la Liga Colombiana I-2023 va a muerte con Millonarios y Alberto Gamero.

Vale resaltar que ya se jugó el partido de ida en el Atanasio Girardot de Medellín y quedó empatado 0-0. Ahora, todo se definirá en el estadio El Campín de Bogotá donde se ve a Millonarios con un poco más de ventaja.

‘El Pibe’, nuevamente demostró el afecto por Alberto Gamero y desea que Millonarios logre el título 16 en su historia ante Atlético Nacional, en una final histórica que cita a dos de los más grandes de Colombia.

“Millonarios ha hecho una temporada jugando muy bien. Pero Nacional en todo campeonato se mete en la pelea. Primero se adjudicó la Copa Libertadores y clasificó a la final. Nacional es un equipo grande. Van a jugar dos equipos grandes del fútbol colombiano”, dijo ‘El Pibe’ en ‘Espacio Reducido’.

“Yo quiero gane Gamero”, dijo ‘El Mono’ en el espacio deportivo.