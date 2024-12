El póster de la Conmebol sobre Millonarios que activó burlas, memes y críticas

Otros usuarios dicen que el técnico Gamero debería irse si Millonarios no pasa de ronda ante el Once Caldas.

En el póster publicado, hinchas de Millonarios y de otros clubes del fútbol colombiano, reaccionaron con fuertes palabras, memes, burlas y críticas, teniendo en cuenta que el objetivo del equipo azul era clasificar a Copa Libertadores. El próximo 5 de marzo se jugará el partido ante Once Caldas, a partir de las 7:30 pm, hora colombiana.

En las redes sociales, la Copa Sudamericana le dio la bienvenida a Millonarios, que tendrá que superar la fase previa ante Once Caldas para lograr el cupo a la fase de grupos. El equipo azul obtuvo el boleto para este torneo luego de quedar en la tercera posición en la tabla de la reclasificación.

Millonarios trata de pasar la página luego de vivir una de las decepciones más complejas de su historia en los torneos cortos. El equipo azul intenta superar lo más pronto posible este duro resultado y mentalizarse en el 2025, teniendo en cuenta que el ambicioso objetivo del ‘Embajador’ es ganar títulos. En la próxima campaña, jugará la fase previa de la Copa Sudamericana y no puede fallar ante Once Caldas.

