Para sorpresa de muchos, Carlos Antonio Vélez, voz autorizada en el fútbol colombiano, le dio la razón a Antonio Casale más allá de los resultados Millonarios vs. Palestino. En su habitual espacio ‘Palabras Mayores’, el especialista describió al equipo chileno y no lo baja de “Comodincito”.

Las cosas no iban bien desde semanas atrás, cuando el club comenzó a empatar y perder en el grupo E. Esto significó la eliminación prematura del ‘Embajador’ de la Copa Libertadores 2024. Es tanto el fracaso, que Palestino, considerado ‘la Cenicienta’ del grupo E, sigue en la pelea por el cupo a octavos de final o el repechaje en la Copa Sudamericana 2023.

Las reacciones tras el fracaso de Millonarios no paran. Periodistas lanzan sus críticas por el bajo rendimiento en el panorama internacional. El equipo azul no tuvo reacción en la Copa Libertadores 2024 y quedó eliminado en plena fase de grupos. Los hinchas esperan autocrítica y muchas mejoras para el año 2025 volver al máximo torneo de clubes de la Conmebol y tratar de cambiar la historia.

