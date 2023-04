Atención: ya hay fecha para el partido entre Atlético Nacional vs América de Cali

El duelo entre Atlético Nacional vs. América de Cali que se tuvo que disputar el pasado domingo 16 de abril fue aplazado debido al enfrentamiento entre la barra 'Los del Sur' y la policía, hecho que generó que la alcaldía no le prestara más el estadio al cuadro 'verde', por lo que no se sabía para cuándo se iba a reprogramar, pero la Dimayor ya le puso una nueva fecha.

Hasta el momento el club 'verdolaga' no sabe en dónde hará de local en los partidos de la Liga Colombiana, debido a que no ha resuelto las diferencias con la barra, condición que puso el alcalde Daniel Quintero para que se le pueda volver a arrendar el Atanasio Girardot, es por esto que los hinchas tiene mucha incertidumbre en saber cuándo podrán volver a ver a su equipo en Medellín.

A pesar de no tener casa todavía, la Dimayor informó que el clásico se jugará el próximo jueves 4 de mayo a las 8:15 PM, duelo que está programado para que se dispute en el Atanasio, aunque aún no está asegurado que se juegue en este escenario, si la alcaldía no lo autoriza, hecho que se espera resolver en los próximos días.

De esta manera Nacional tendría un calendario muy apretado en el mes de mayo, en donde si el fixture se mantiene como está ordenado actualmente, el cuadro antioqueño tendría que jugar en total ocho compromisos en transcurso de 22 días, hecho que podría afectar físicamente a la plantilla, por lo que el entrenador Paulo Autuori tendrá que armar un gran plan.