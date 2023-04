Atlético Nacional vive momentos de angustia, debido a lo que aconteció en el estadio Atanasio Girardot, en donde la barra 'Los del Sur' se enfrentó a la policía, en medio de su protesta por la decisión de la dirigencia de cortar relaciones con ellos, según el presidente Mauricio Navarro, porque no tienen como cumplir con las "exigencias económicas" que les hacían.

El lamentable enfrentamiento dejó heridos tanto de la hinchada, como por parte miembros del ESMAD, además de personas afectadas por los gases lacrimógenos, que tuvieron que ser evacuadas del escenario deportivo, tema que generó una gran molestia por parte del gobierno de la ciudad de Medellín, que hizo un fuerte anuncio tras lo ocurrido.

El alcalde Daniel Quintero utilizó su cuenta de Twitter, para informar que no le prestará más el estadio a Atlético Nacional, hasta que no resuelva su inconveniente con la barra, además, de que le exigió al club 'verde', que pague la seguridad privada del estadio, por lo que no dejará que se utilice más la policía, la cual la dejará para que cumpla sus funciones en la ciudad.

"No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles", sentenció Quintero en la red social del pajarito.

Con lo anterior, ahora Nacional queda en el 'limbo' de cara a los próximos partidos que disputará el equipo en condición de local, especialmente para el duelo por Copa Conmebol Libertadores ante Melgar de Perú, que se disputará el jueves 20 de abril a las 7:00 PM, y que en el caso de no resolver el problema que vive, deberá buscar un nuevo estadio para jugar al no poder usar el Atanasio.