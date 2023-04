Muchas críticas han llovido sobre la barra 'Los del Sur' que apoya a Atlético Nacional, la cual tiene al equipo sin poder jugar en el estadio Atanasio Girardot, debido al conflicto que tiene con la dirigencia del club, desencuentro que terminó con el enfrentamiento con la policía en la tribuna y la posterior sanción al equipo antioqueño.

En los últimos días, han salido algunas denuncias contra esta barra, hasta uno de los líderes de esta agrupación confesó que intimidaron al futbolista Giovanni Moreno, para que no se fuera a jugar al Deportivo Independiente Medellín, pero ahora apareció una nueva acusación, esta vez del jugador Baldomero Perlaza, quien salió hace varios meses del 'verde' hacia Colón de Argentina.

'Baldo' se refirió al problema que vive Nacional, allí contó que cuando él estaba en la institución, 'Los del Sur' no lo querían, pero no les prestó atención y se dedicó a jugar fútbol, en donde con su talento se ganó el cariño del resto de la hinchada y hasta terminó siendo uno de los jugadores más importantes que tenía el 'verdolaga'.

“A mí la hinchada de Nacional Los del Sur no me querían, pero yo no me eché a llorar por eso, con mi trabajo demostré mi profesionalismo”, dijo Perlaza en una entrevista para la emisora Caracol Radio. Confesión que causó controversia y comentarios en contra del actual de la barra.