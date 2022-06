El periodista Juan Felipe Cadavid, en su canal de Youtube, dice sin tapujos que Atlético Nacional juega "muy mal" pese a ser campeón de la Liga Colombiana I-2022. El equipo verde sufrió más de la cuenta ante Deportes Tolima, pero sacó adelante una complicada serie con efectividad.

Al final fue un 4-3 muy reñido, que puso las cosas a un nivel dramático y donde el Deportes Tolima tuvo todo para concretar la serie, pero un penalti fallado por Daniel Cataño le dio aire a Atlético Nacional, que en los minutos finales vio el gol salvador de Jarlan Barrera para el 4-3 definitivo.

Luego, tras la obtención de la estrella 17, las reacciones y los festejos no se hacen esperar, la hinchada celebra un título más que sufrido, mientras que los críticos también hacen de las suyas, uno de ellos es Juan Felipe Cadavid, reconocido periodista que sin titubeos, va diciendo que el verde juega mal.

"Hay mucho hincha de Nacional molesto y dice que se me salió el hincha del Medellín, cosa que yo nunca he escondido, que sea hincha del Medellín... Pero ni lo saco, ni lo escondo para hacerle críticas a Nacional, como se las estoy haciendo ahora, porque no juegan bien, ni tampoco para decir que son el mejor equipo de este país, que cuando la ganó siendo superior a su rival se le dijo, sin ningún problema, pero qué hacemos, es mi opinión. Es el campeón, sin nada ilegal, pero jugando muy mal al fútbol", dijo Juan Felipe Cadavid en Youtube.