Importante equipo de Brasil le cerró las puertas a un jugador que el técnico Paulo Autuori quisiera tener en Atlético Nacional. En días pasados, dicho volante ofensivo fue descartado por el equipo verde ante la intención del entrenador brasileño de poder tenerlo para la temporada 2023.

Se trata de Juan Pablo Ramírez, quien lleva varias temporadas en el fútbol brasileño, pese a que sus derechos deportivos le pertenecen a Atlético Nacional. Durante diciembre de 2022 y enero 2023, se presentó nuevamente en Guarne y entrenó con el equipo verdolaga, pero a horas de comenzar la Liga, fue confirmado que no iba a seguir.

La noticia la dio Paulo Autuori en rueda de prensa antes del juego ante Once Caldas, quien dijo que no era por él, sino más bien la novedad pasaba por los deseos personales y las necesidades del club. Juan Pablo Ramírez sigue buscando equipo y ya hubo un club de Brasil al que estuvo muy cerca de llegar.

El presidente de Goiás, Edminho Pinheiro, en diálogo con el medio 'Feras do Esporte', confirmó que 'El Indio' Ramírez no llegará al club. Eso sí, dejó claro que es un gran jugador, pero también aclaró que América Mineiro, el último club donde estuvo el colombiano, no había validado el negocio.