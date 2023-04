Mucha controversia se ha dado por lo ocurrido en el estadio Atanasio Girardot previo al partido de Atlético Nacional vs. América de Cali, entre los miembros de la barra 'Los del Sur' y la policía del ESMAD, debido a las declaraciones que dio el Secretario de Gobierno de la ciudad de Medellín, Juan Pablo Ramírez, que tras lo ocurrido, dio unas declaraciones en el canal Win Sports que causaron mucha controversia y opiniones divididas.

Ramírez inicialmente se mostró enfático en rechazar los actos de violencia, pero después fue contundente y culpó al club 'verdolaga' por lo ocurrido, asegurando que desde la institución no quisieron escuchar los pedidos de la barra, por no acudir a una reunión que tenían pactada, para resolver las diferencias que tenían.

"La responsabilidad de todo lo que vimos hoy y presenciamos hoy en el estadio, quiero que quede absolutamente claro frente a la indiferencia y los oídos sordos de la dirigencia de Atlético Nacional que pone en riesgo a toda una ciudad, como si esto fuera un juego, la vida de la gente. Quiero que su falta de escucha ha llevado a poner a toda una ciudad en medio de esto", dijo el miembro de la alcaldía.

Las declaraciones de Juan Pablo generó una rección del presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, que también en Win, decidió responderle al Secretario, al que acusó de no ser parcial y estar a favor de la barra, por lo que la decisión del club es no ceder ante las "exigencias económicas" que hace la barra 'Los del Sur'.

"El viernes recibimos una invitación de la alcaldía muy sesgada porque la alcaldía apoya todo lo de la Barra y nos mantuvimos en la decisión; es corporativa... Hoy en la mañana circula unos tuits de parte de secretarios de gobierno. Esto no fue oficial; fue por Twitter. Nosotros no nos hicimos presente. Luego nos invitaron a una reunión y se programó para 1:00 p.m y por motivos de seguridad no fui yo. Fue una reunión programada a mansalva; los líderes de la barra que hicieron fue insultar a nuestros integrantes, quienes recibieron ataques", respondió Navarro.

Las palabras de Juan Pablo generaron muchas opiniones divididas, ya que muchos lo acusan de estar claramente a favor de la barra, por lo que su intervención no sería objetiva a la hora de mediar con la directiva de Nacional.

Aquí el video con las declaraciones del Secretario de Gobierno de Medellín: