Atlético Nacional sigue dando de qué hablar en las diferentes competiciones en las que está. Poco a poco ha sumado resultados importantes que, hasta ahora, los tienen cumpliendo los objetivos del semestre. En la Liga Colombiana está en el grupo de los ocho con 22 puntos y +6 en la diferencia de gol y en la Copa Libertadores es líder con seis unidades y +3 en la diferencia de gol.

Más allá de los buenos resultados, hay temas que tiene preocupada a la hinchada. Más allá de la relación con los directivos, el estilo de juego que ha querido implementar el entrenador Paulo Autuori no es del agrado de muchos, pues lo catalogan como “aburrido” y no acorde a la esencia del club.

“Que Nacional tan predecible, plano, aburrido... Dios mío.” Escribió la periodista Pilar Velásquez, quien abiertamente se ha declarado hincha del club ‘verdolaga’. La opinión en redes sociales generó polémica y diferentes conceptos sobre el juego de ‘verde de la montaña’, pues algunos aseguran que lo más importante son los resultados.

“Luego jugamos la copa del que mejor juegue y no del que gane los partidos. No justifico el planteamiento de los partidos porque así lo han querido directivas y cuerpo técnico, pero el fútbol es de goles y ganar partidos, no del que mejor juegue”, es uno de los mensajes que se leen en el debate.

Atlético Nacional viene de vencer 2-0 al Unión Magdalena y desde ya se prepara para el próximo partido ante Independiente Medellín, donde oficiará de visitante en el estadio Atanasio Girardot.