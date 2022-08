Luis Suárez se convirtió en el flamante refuerzo de Nacional de Uruguay, en lo que es uno de los regresos más importantes de un futbolista al fútbol sudamericano, tema del que habló con el exfutbolista argentino, Sergio Agüero.

En la transmisión de la final de la Community Shield entre el Manchester City y Liverpool, Sergio hizo una transmisión de Watch Party de Star+, allí habló con Suárez y en medio de la charla, el argentino fue corregido por 'Lucho', ya que pronunció mal el nombre de Nacional y aseguró que estaba era nombrando a Nacional de Colombia.

"Te felicito que vas a ir a El Nacional", dijo el 'Kun', a lo que Luis lo frenó y le dijo: "No, no, pará Kun, ya te lo dije, es el Club Nacional de Fútbol, no el Nacional, el Nacional es el de Colombia".

Posteriormente, con su habitual estilo, Agüero se burló diciendo: “Bueno, felicitaciones por ir a Nacional, al Nacional Golf Club”, en medio de las risas de los dos.

Aquí el video del divertido momento: