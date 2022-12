El mercado de pases en el fútbol colombiano tiene una novela de por medio entre Sergio Mosquera, Atlético Nacional y Deportes Tolima. El equipo verde no ha podido concretar el fichaje y la situación se le ha puesto complicada, a tal punto que tiene que mirar más alternativas y todo apunta a Felipe Aguilar.

Todo apuntaba a que Sergio Mosquera sería el cuarto fichaje para Atlético Nacional, pero el negocio ha tomado otro rumbo, los canjes con demás jugadores no han funcionado, pero el 'verde' tampoco quiere hacerse a una compra definitiva del pase y Deportes Tolima quiere venta y no aceptará préstamos por el jugador.

Este contexto lleva a Atlético Nacional a mirar otras alternativas en el mercado y en las últimas horas se observa la posibilidad de tener en sus filas el regreso de Felipe Aguilar como plan B a Sergio Mosquera. El jugador está en Lanús de Argentina y es muy reconocido en el equipo verdolaga.

Vale resaltar que a mediados de 2022, Felipe Aguilar salió a Lanús de Argentina, donde no le ha ido bien y no descartaría volver a Atlético Nacional. Se podría mirar que el regreso no sería difícil, pero al club verdolaga deberá entrar en negociaciones con el Athletico Paranaense de Brasil, dueño de sus derechos deportivos.