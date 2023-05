En medio de tristeza, jugador de Atlético Nacional lamenta no ir al Mundial Sub 20 con la Selección Colombia.

En medio de tristeza, un jugador de Atlético Nacional lamenta no poder ir al Mundial Sub 20 con la Selección Colombia. El volante del club verdolaga es una de las variantes interesantes que tiene el brasileño Paulo Autuori en su nómina, pero ni siquiera hizo parte del listado provisional del equipo colombiano.

Este jugador será clave en cuadrangulares semifinales y en la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Hablamos de Jhon Solís, un volante central que fue titular ante Santa Fe, de la cantera verde, que hizo la asistencia para el primer gol de Andrés Román.

Además, fue elegido la figura del partido que Nacional ganó 2-0. Tiene 18 y no hay duda que merecía el llamado. En cada aparición con la camiseta verde, ha sido figura y gran bastión en el medio, tanto en defensa como en el ataque. En palabras a Win Sports, lamentó su no convocatoria a la Selección Colombia Sub 20.

Además, resaltó que ha tenido proceso en la Selección Colombia, estuvo en la Sub 15, con la que jugó el Sudamericano, y además estuvo en la Sub 17. Lamenta no estar en la Sub 20.