Atlético Nacional está en una carrera contra el tiempo para definir si finalmente jugará de local en el Atanasio Girardot, busca otro escenario en el país o si finalmente harán uso de la opción de hacer de local en el otro país, para el partido ante el Melgar de Perú por la segunda fecha de la Copa Conmebol Libertadores de este jueves 20 de abril.

La opción de jugar en el exterior fue sin duda la que tomó más por sorpresa a los hinchas del conjunto 'verde' de Antioquia, ya que lo ven como exagerada, teniendo en cuenta que podría hacerlo en algún otro escenario del país que cumpla con las condiciones que exige la Conmebol, pero desde la dirigencia ven el jugar en el exterior como una clara posibilidad.

El presidente de Nacional, Mauricio Navarro, indicó en una entrevista con los medios de comunicación, que la ciudad de Quito en Ecuador, sería una las principales opciones que estarían manejando, pero en el caso de no ser allí, la intención es que sea un lugar al que no toque viajar por más de seis horas, debido al desgaste que tendría el equipo.

"Nuestro deseo es jugar en el Atanasio, que el alcalde nos lo permita. Si no, sería un país cercano. No en Lima, porque Melgar es de Perú, pero puede ser en Quito, u otros países cercanos, no viajar 6 horas o más a Chile, Paraguay o Argentina", dijo Navarro.

De momento, se espera que en las próximas horas Nacional tenga definido en dónde disputará el partido por la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que faltan muy pocos días para que se realice el juego y el club debe informarle a la Conmebol y a Melgar con un tiempo prudente para poder cumplir con la organización y logística.