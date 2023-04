Daniel Quintero Calle anticipó su regreso a Colombia, luego de encontrarse en una gira por Centroamérica, donde cumplía con algunas citas relacionadas con el grupo EPM y con permiso del Concejo de Medellín. El Alcalde interrumpió estas labores luego de que se desatara la enorme polémica entre Atlético Nacional y sus barras bravas, problema que acabó con graves disturbios en el estadio Atanasio Girardot.

Quintero Calle arribó a la ciudad de Bogotá este miércoles, 19 de abril, y decidió atender a los medios que lo esperaban en el aeropuerto internacional El Dorado, en la capital. Ante los atentos focos y micrófonos, el Alcalde de Medellín se puso la camiseta de Atlético Nacional y procedió a responder las preguntas de la prensa, esta vez con un tono más conciliador. Volvió a Colombia para mediar en la disputa que tiene enfrentado a Atlético Nacional con su barra brava, 'Los del Sur'.

(VIDEO) Alcalde de Medellín se pone la camiseta de Atlético Nacional para atender a la prensa en Bogotá

En sus declaraciones, volvió a dejar claro que la orden de no prestar el estadio Atanasio Giradot a Atlético Nacional fue orden suya. "La decisión la tomo yo. Mi misión es sentar a las partes. Las dos partes se han equivocado, el que crea que la directiva no se equivocó, no se da cuenta de que no fue a la mesa de seguridad un día antes del partido", expresó.

Además de esto, volvió a lanzarle un fuerte dardo al presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, con quien ha protagonizado varios cruces en los últimos días: "El señor Navarro a veces cree que es mi jefe... Se le olvida que Nacional es el equipo de Medellín... Tocará darles calmantes a las directivas de Nacional". Por último, dejó claro que su misión es resolver todo este lío entre club y la hinchada a más tardar el próximo viernes, 21 de abril. "Deben ponerse de acuerdo. Si una parte se porta mal, termina mal. Si logramos eso habrá fútbol", concluyó.

(AUDIO) BluRadio: las declaraciones del Alcalde de Medellín ante la tensa situación entre Atlético Nacional y la barra brava 'Los del Sur'