Uno de los temas que los hinchas deAtlético Nacional más le ha cuestionado a la actual dirigencia, ha sido el trato que se le dio a algunos ídolos de la institución, los cuales no salieron de la mejor manera y el trato no fue el esperado, es por esto que algunos de los protagonistas han sido críticos con la dirigencia por la manera en la que salieron, como fue el caso de Macnelly Torres.

Sobre el tema se refirió el presidente Mauricio Navarro en una entrevista para el programa 'Vbar' de la emisora Caracol Radio, que al consultarle sobre el tema, indicó que: “Pelear con ídolo uno tiene las de perder. Han pasado cinco años y todavía preguntan por ese tema. En el caso de Macnelly la institución hizo un esfuerzo en traerlo y un costo alto, debe quedar algo también libre para la institución, no”.

Las palabras del dirigente no fueron del gusto de Torres, quien es panelista de dicho programa, en donde aseguró no quedó muy convencido con lo que expresó el presidente del 'verde', ya que quiso decir que es mentiroso: "Me deja muchas dudas. El presidente me dijo una cosa y después lo desmintió en mi cara", sentenció el ya retirado futbolista.

'Mac10' también se refirió al conflicto que tiene el club con la barra 'Los del Sur', de lo que afirmó que en ningún momento esa ninguna otra barra del 'verde' lo apretó, pero que Navarro sí conoce por qué se hizo un convenio con ese grupo de hinchas, ya que el directivo lleva muchos años en la institución, desde el tiempo en el que se empezó con este tema.

Aquí los audios de Macnelly Torres contra Mauricio Navarro: