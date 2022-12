El retirado futbolista no se guardó nada contra los directivos del 'verde'.

Atlético Nacional no pasa uno de sus mejores momentos, en cuanto a la relación entre los hinchas y las directivas, pero tampoco con exjugadores que han vestido la camiseta 'verde', como es el caso de Macnelly Torres.

El '10' que es un histórico del 'verdolaga', habló en las últimas horas sobre la actualidad de la institución en una entrevista con ‘La Tertulia Verdolaga' y 'Nacional Es Pasión’, en donde no tuvo pelos en la lengua para hablar de lo que pasa.

Macnelly llamó "reprochable" el manejo actual de la dirigencia, en diferentes aspectos, como lo han sido la salida de algunos jugadores, asegurando que han puesto por encima el "ego" de los directivos.

“El manejo ha sido pésimo. Un equipo tan grande como Nacional debe cambiar la forma en la manera como sus ídolos salen. Es increíble que a un jugador como Alexander Mejía salga de esa manera. Los egos de los directivos están por encima de los demás. Es un manejo reprochable. A mí me mandaron a Almirón a que me hicieran la vida imposible y creo que no es la forma. Es triste”, afirmó 'Mac'.

Torres también se refirió a la alida de Emanuel Olivera, la cual no fue la mejor, además de lo ocurrido con el alto incremento en los precios de los abonos y la falta de refuerzos.

“A veces ni se entiende lo que pasa en Nacional. Pasan unas cosas y salen a decir otras, hoy el club está pasando por uno de sus peores momentos. Creí que cuando volvió Autuori las cosas iban a mejorar, pero pasan cosas como los abonos, los refuerzos y nada cambia. Es un conjunto de todo lo malo”.

Aquí el video con las palabras de Macnelly Torres: