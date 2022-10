Atlético Nacional no pudo asegurar su clasificación en los últimos dos partidos, donde tuvo la oportunidad de tomar el liderato de la Liga. El conjunto ‘verdolaga’ empató ante Águilas Doradas en casa y perdió frente a Once Caldas en Manizales, lo que dejó en veremos su pase a los cuadrangulares.

Paulo Autuori, quien fue presentado el 13 de octubre y aún no dirige un partido oficial esta temporada, fue contundente con sus palabras en entrevista con ESPN, asegurando que si no clasifican es responsabilidad de él:

“Herrera y Sarmiento fueron importantes para los logros que puedan venir. No tengo problema en esto, siempre afronté las cosas con claridad y osadía. Eso les pido a los jugadores, ellos deben sentirlo, que no solo es tras las palabras. Si no clasifico, es mi responsabilidad. Estaré en eso. No me causa daño, debo ser recto, coherente que las cosas están ahí, cualquier cosa que logremos hacia adelante, hasta final de temporada, la responsabilidad no puede ser dividida, ellos lograron esto, yo estaré apenas en una parte pequeña. Si no pasa nada, asumo responsabilidad, eso me encanta como motivación”.

Además, habló del nivel del Fútbol Colombiano y afirmó que le gusta la calidad que tiene el jugador de nuestro país: “voy con el conocimiento para contribuir al máximo. Donde he trabajado y vivido, la preocupación no era solo el club, sino el fútbol del país. Hay una responsabilidad en esto. ¿Cómo el mercado del fútbol ve al jugador colombiano? A mí me gusta mucho la calidad del jugador”.





Por último, habló sobre la importancia de mejorar el nivel de la Liga, para que cuando el jugador viaje a Europa, llegue a competir con los mejores: “es importante mejorar la competitividad interna, porque los jugadores de afuera, especialmente en Europa, están para jugar a tope. Han progresado en temas tácticos y estratégicos. Para nosotros, es responsabilidad de todos mejorar el nivel interno”.