Atlético Nacional se alista para lo que es la competencia internacional, la Copa Libertadores la ve cada vez más cerca y además mira más alternativa para seguir en puestos de arriba de la Liga I-2023. Para los exigentes retos, es clave el buen camerino y la comunicación entre los jugadores, y por eso revelan cómo es la relación entre Harlen Castillo y Kevin Mier.

Vale resaltar que Kevin Mier y Harlen Castillo son los porteros titulares de Atlético Nacional para este 2023. Tras la ida de Aldair Quintana a Deportivo Pereira, 'Chipi Chipi' tomó su lugar y ahora compite por la titularidad. El club verdolaga tiene en su arco a los dos arqueros campeones en 2022.

No hay duda que le colocaron una gran competencia a Kevin Mier, quien se creía tenía la titularidad asegurada, pero con Harlen Castillo, esa condición puede cambiar. El mismo 'Chipi Chipi' ha comentado cómo es la relación con su máximo competidor por el arco verde, uno de los más apetecidos de Colombia.

"Yo sabía que estaba Mier, portero campeón con muchos partidos y esperaba llegar acá y aportarle en todo ese recorrido que tuve en Pereira para que él siga creciendo y me haga crecer a mí, porque siempre la competencia sana te ayuda a crecer. Sabía que en cualquier momento me iban a dar la posibilidad porque son muchos torneos y competencias. Hay que estar presente y estar ahí cuando me necesiten, brindar seguridad y confianza", dijo Harlen Castillo.