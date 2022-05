Un referente, ídolo y capitán de Atlético Nacional no se guardó nada y expresó lo que piensa del fútbol colombiano, unas picantes palabras que no pasabn desapercibidas y que caen en medio de algunos escándalos que manchan el FPC. como por ejemplo lo sucedido entre Jaguares vs. Independiente Medellín.

A eso se agrega el escándalo en el arbitraje colombiano, donde se comenta que la FIFA tiene en la mira a dos árbitros por posibles abusos y delitos sexuales. Meses antes, pasó lo del partido Unión Magdalena vs. Llaneros en la Primera B, la reventa de boletas y la posterior Eliminatorias, donde la Seleción Colombia quedó sin Mundial de Qatar.

Dicho jugador es Alexander Mejía, quien se refirió a lo que pasó en el partido Jaguares vs. DIM. No tuvo problema en decir que el fútbol colombiano "es una burla a nivel internacional". En charla con ESPN, el referente de Atlético Nacional se destapó y además dio su opinión ante el nuevo DT de la Selección Colombia tras el fracaso de Reinaldo Rueda.

Alexander Mejía asegura que el FPC es "una burla a nivel internacional"