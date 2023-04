Atlético Nacional consiguió una importante victoria ante el Unión Magdalena, compromiso en el que el equipo 'verdolaga' no pudo contar el apoyo de su hinchada, debido a que la Dimayor le puso una sanción de tres jornadas en donde deberá jugar a puerta cerrada, más otras tres jornadas sin poder tener presencia de gente en la tribuna sur, todo esto por lo ocurrido con la barra 'Los del Sur'.

El partido sin público no gustó para nada al entrenador de portero y leyenda del fútbol colombiano, René Higuita, que confesó sentir tristeza por ver el estadio vacío, es por esto que hizo una propuesta que llamó la atención a muchos, en donde pidió que en vez de estar las tribunas solas, deberían dejar que entraran niños con sus papás.

"Hoy que salimos acá a hacer el calentamiento y empezamos a ver esta tribuna vacía, se me viene a algo. En vez de no traer afición, en vez de suspender el estadio, de cerrar las puertas, ¿por qué no pensamos en llenar, cuando sea a puerta cerrada, con los niños y sus padres? Digo yo, estos es una tristeza, pero toca enfrentarlo", dijo el 'Loco'.

Las palabras de Higuita tuvieron una muy buena aceptación por parte de los seguidores de Nacional, que apoyan la propuesta de René, asegurando que sería una buena manera de seguir forjando hinchas, además de darle la oportunidad a niños de ir a ver un partido al Atanasio.

Aquí el video con la propuesta de Higuita: