El cuadro 'verdolaga' no podrá utilizar el estadio en el que siempre ha jugado.

Revelan la millonada que perderá Atlético Nacional por no jugar en el Atanasio

Atlético Nacional no podrá jugar en el estadio Atanasio Girardot hasta que resuelva el inconveniente que tiene con la barra 'Los del Sur' y pague a la seguridad privada para que controle lo que ocurre dentro del escenario, es por esto que a la institución 'verdolaga' le tocará de momento buscar un nuevo estadio para jugar los partidos del campeonato colombiano.

Para la Copa Libertadores, el 'verde' hará de local en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por lo menos en el duelo contra Melgar de Perú por la segunda fecha, duelo que se realizará a puerta cerrada, hecho que le genera unas importantes pérdidas económicas al cuadro antioqueño, que revelo la millonada que pierde por jugar en estas condiciones.

En una entrevista para el programa ‘Planeta Fútbol’ de la emisora Antena 2, el presidente de Nacional, Mauricio Navarro, contó que la institución pierde 2.500 millones de pesos por no poder jugar en el Atanasio Girardot, cifra considerable y que ayuda con las finanzas del club, por lo que sin duda es un duro golpe para la institución 'verdolaga'.

De momento, desde Nacional no estarían dispuestas de dar el brazo a torcer con 'Los del Sur', así tenga pérdidas económicas, pero la clara intención de la dirigencia y los dueños del equipo sería la de no tener más vínculos económicos con la barra, por lo que no se ve una solución cercana, respuesta que se busca llegar en las reuniones que tienen.