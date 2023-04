Faustino Asprilla se mostró desde un principio muy molesto por la decisión de la alcaldía de Medellín de no prestarle el estadio a Atlético Nacional, fue tanta la molesta del exjugador, que le hizo un pedido al club de vetar de por vida al mandatario, es por esto que el dirigente político tras confirmar el regreso del cuadro 'verde' al Atanasio Girardot, aprovechó para responder.

Daniel Quintero fue consultado sobre las palabras del 'Tino' y también las de Jhon Jairo Tréllez, que lo atacaron por la decisión que perjudicaba al 'verdolaga', es por esto que el alcalde aseguró que no les respondió porque no eran los que manejaban sus redes sociales, sino que otra persona, pero no dejó pasar el momento para recordar algunas polémicas actitudes de Asprilla.

“No le respondí al Tino porque él no es el que maneja su cuenta de Twitter, lo hace Carlos Escobar quien es integrante del Centro Democrático. A veces le preguntan (al Tino) por qué trinó tal cosa y él responde, ‘ah, yo no sabía...’ tomando cerveza y haciendo tiros al aire”, dijo Quintero al medio 'El Colombiano'.

Que después agregó haciéndole una recomendación a los dos exjugadores: “Al Tino Asprilla y a Tréllez les digo que manejen su propia cuenta de Twitter”, sentenció Quintero, palabras que generaron algunos apoyos al mandatario, pero también algunos comentarios en contra, en donde respaldan a los exfutbolistas.