Un gol de Jhonier Viveros tiene las alarmas encendidas en Atlético Nacional, que pierde ante Jaguares de Córdoba en el Jaraguay, en partido por la tercera fecha de la Liga Colombiana I-2023, compromiso que resulta fundamental para el equipo verde y así sumar tres puntos de visitante.

Pero las cosas no salen bien, fue un primer tiempo lento y con pocas opciones de gol. Atlético Nacional no tiene ideas y le cuesta tocar el área rival, no es agresivo y con posesión de pelota intenta dar sorpresa con las bandas o por el interior con Jhon Solís. Francisco Da Costa, muy marcado por la defensa rival.

Al minuto 42, Jhonier Viveros aprovechó una jugada de ensueño de Jaguares que liquidó a Atlético Nacional en defensa. Una pelota quieta, totalmente estudiada por el local, en el que el balón le quedó al hábil ofensivo del club de Montería, cruzó la pelota y fue imposible el esfuerzo de Kevin Mier. 1-0 y el 'verde' se preocupa.