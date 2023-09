Atlético Nacional hará de visitante en el clásico ante Deportivo Independiente Medellín por le fecha 10 de la Liga Colombiana, duelo del que habló el entrenador del equipo ‘rojo’, Alfredo Arias, con las que calentó la previa del compromiso que en esta oportunidad, solamente contará con afición local.

El técnico uruguayo habló en rueda de prensa de lo que será su primer clásico contra el ‘verdolaga’, allí dejó en evidencia que lo motiva y le genera buenas sensaciones poder sumar un duelo de estos en su carrera como entrenador, pero ahora en el departamento de Antioquia.

“Uno cree que después que vivió las cosas, va a tener otra serenidad para enfrentarlas. Parte de la experiencia que me ha tocado vivir tanto jugando al fútbol como dirigiendo en diferentes países y en todos con equipos grandes que tienen un rival clásico, se renueva el nerviosismo, el cosquilleo de que hay una semana importante y el deseo de ganar”, dijo Arias.

Posteriormente, Alfredo quiso meterle ‘picante’ al juego e indicó asegurando que está desde el lugar que él quería, dirigiendo al DIM y no a Nacional, por lo que espera disfrutar el compromiso, debido a que en ocasiones no lo suele hacer.

“Hay muchos agentes externos que hace que a veces el jugador no desarrolle todo su potencial en estos partidos, porque se genera expectativa, nerviosismo. Estamos en esa semana, estoy tratando de disfrutarla porque me he dado cuenta de que después de pasar los clásicos a lo largo de mi vida, siempre me pregunto por qué no lo disfruté más. Ahora me toca este clásico que es un clásico hermoso, la ciudad lo vive a mil y me toca estar del lado que quiero estar”, expresó Arias, palabras que no gustaron a algunos hinchas de Nacional, que esperan que el triunfo sea ‘verde’.