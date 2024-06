Un gran problema fue para la hinchada de Atlético Nacional, que Benjamín Romero ingresara a pertenecer a la dirigencia del club, debido a su pasado en Millonarios, club del que él mismo confesó ser hincha, es por esto que muchos aficionados expresaron su deseo de que el directivo saliera de la institución, más cuando los resultados no se dieron en lo deportivo.

Los fuertes cuestionamientos a Romero, hicieron que de a poco el directivo fuera perdiendo protagonismo en el ‘verde’, pero hasta el momento no ha salido del equipo, pero a pesar de la gran dificultad que fue la relación entre los aficionados con el club por la presencia de Benjamín, en el cuadro antioqueño estuvieron muy cerca de contratar a otro seguidor del ‘azul’.

El otro hincha de Millonarios que por poco llega a Atlético Nacional

El periodista Alejandro Pino, contó en su programa ‘Historias Secretas’, que en el ‘verdolaga’ estuvieron muy cerca de contratar a Pablo Jacobsen, quien trabajó como coach en Millonarios y es hincha del conjunto bogotano, el cual salió manera sorpresiva del ‘azul’, pero al que le ofrecieron llegar a Nacional, oferta que le gustó, pero que finalmente descartó, debido a los insultos por parte de los hinchas del equipo antioqueño.

“Hoy me tomé un café con Pablo Jacobsen, que era el coach de Millonarios, y él todavía no sabe por qué salió de ahí. Él no aceptó, me quiso aclarar que había salido el rumor de que se iba para Atlético Nacional y es cierto. Atlético Nacional lo invitó y él fue a Medellín. Pero, pues él es de Millonarios y comenzó a recibir insultos y amenazas, entonces no aceptó”, contó Pino.

Los ex Millonarios en Atlético Nacional

Y es que, últimamente, han sido varios los ex trabajadores de Millonarios que han llegado a Atlético Nacional, no solamente en lo dirigencial con Benjamín Romero, sino que también en lo deportivo, como fueron los casos de los futbolistas Andrés Felipe Román y Jhon Duque, ambos muy queridos por la afición ‘embajadora’, pero que terminaron defendiendo los colores del ‘verde’.

A los dos futbolistas mencionados anteriormente, se le podría sumar el Dairon Asprilla, jugador que tuvo un buen desempeño en Millos, el cual lo llevó a la MLS de los Estados Unidos, pero que en las próximas podría ser presentado como nuevo refuerzo del Nacional, noticia que ha generado opiniones divididas en la afición.

Instagram: Pablo Jacobsen.