Atlético Nacional es uno de los equipos que mejor rendimiento ha tenido en el año en el fútbol colombiano, así lo está demostrando en la Liga Colombiana II-2023, teniendo algunos muy buenos niveles en algunos jugadores, uno de ellos ha sido el defensor Felipe Aguirre, quien se ha convertido en pieza fundamental en la primera zona.

El central ha logrado mostrar mucha seguridad en la fase defensiva del ‘verdolaga’, sorprendiendo a algunos aficionados, que no lo tenían en el radar, más que su llegada se dio en medio de mucha mesura, debido a que no era un jugador muy conocido y provenía de un club modesto de Uruguay, como lo es Montevideo Wanderers.

Pues lo bien que le ha ido a Aguirre, ha generado que los hinchas pidan que el club le haga una renovación del contrato por un buen tiempo, teniendo en cuenta que su vinculación con la institución finaliza en el mes de diciembre del 2023, y sin lugar a dudas se ha ganado el derecho a poder seguir en la institución.

La renovación de Felipe Aguirre con Atlético Nacional

En la previa al compromiso de vuelta por los cuartos de final de la Copa Colombia contra Águilas Doradas, Felipe habló sobre lo que es su amor por Nacional, asegurando que su deseo es seguir en el equipo, por lo que están en conversaciones para que se dé su renovación.

“Yo quiero seguir acá en el club. Me encanta Nacional. Me entregó todo. Cuando estudiaba en la Salle de Bello me daban el almuerzo y la nutricionista me daba lo de los pasajes. Todo se lo debo a Nacional. Tengo sentido de pertenencia como Sebastián Gómez. Quiero seguir, no he renovado, pero estamos en conversaciones. Esperamos que pueda renovar por muchos más años que es lo que quiero. Estoy en mi casa. Desde que uno quiera no hay nada imposible”, dijo Aguirre en rueda de prensa.

¿Cómo le ha ido a Felipe Aguirre en Atlético Nacional?

El defensor ha disputado 11 de las 15 jornadas que se han jugado en la Liga Colombiana II-2023, afianzándose como uno de los titulares del equipo, sumando un total de 934 minutos, teniendo un 80% de precisión en los quites de pelota, logrando 6 bloqueos y 11 intercepciones.

Además, Aguirre tiene un gol convertido con la camiseta de Atlético Nacional, el cual se dio en la jornada 5, cuando el ‘verde’ de Antioquia venció 2-1 al Atlético Bucaramanga, marcando el que era el 1-0 parcial al minuto 11, tras asistencia de Brahian Palacios.