Atlético Nacional es el equipo con más prestigio del fútbol colombiano, ganándose un gran reconocimiento internacional por las dos Copas Libertadores que ha ganado, razón por la que muchos clubes del mundo lo buscan para sus compromisos preparatorios y es invitado frecuentemente a torneos amistosos internacionales.

A pesar de que el cuadro ‘verdolaga’ se encuentra en competencia, se ha dado la particularidad de que estará varios días sin poder jugar, debido a que adelantó varios partidos porque no puede utilizar el estadio Atanasio Girardot porque allí se desarrollará el Mundial Femenino Sub 20 y en el escenario no podrán jugar los clubes.

El partido amistoso de Atlético Nacional

En medio de la poca competencia que tendrá el ‘verde’ en los próximos días, se confirmó una importante noticia que le caerá muy bien al equipo y al entrenador Pablo Repetto, ya que se confirmó que Nacional disputará un partido amistoso contra otro grande del continente como lo es el América de México, así lo confirmaron las ‘Águilas’.

Por medio de sus redes sociales, América informó a sus hinchas sobre el juego amistoso contra Nacional, compromiso que se llevará a cabo en el Camping World Stadium de la ciudad de Orlando, Florida, en los Estados Unidos, el próximo día 7 de septiembre, juego que es anunciado como el “choque de dos grandes”.

Andrés Román jugador del Atlético Nacional vs. Águilas Doradas por la fecha 4 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

“¡Águilas en Orlando! Este 7 de septiembre los estaremos esperando en el Camping World Stadium para un partido contra Atlético Nacional. ¡Un enfrentamiento entre grandes!”, así presentó el América el compromiso que disputará con el cuadro ‘verde’ de Antioquia, en el que se espera un importante acompañamiento por parte de la afición de Nacional.

¿Atlético Nacional iría con su equipo titular?

Teniendo en cuenta que Nacional volverá a competencia hasta el día 1 de septiembre y el amistoso es el 7, se espera que lo más probable es que el entrenador Repetto lleve a sus titulares al duelo con América, ya que después del amistoso, jugará hasta el 15 del mismo mes contra el Junior en la ciudad de Barranquilla.