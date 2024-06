Atlético Nacional tiene interés en un delantero que no continuará con América de Cali

Atlético Nacional se encuentra en la búsqueda de refuerzos para afrontar el segundo semestre de 2024 con la mira puesta en mejorar en la liga. En ese contexto, ha surgido el nombre de Andrés Sarmiento, delantero de 26 años que actualmente pertenece al América de Cali y no continuará, como posible incorporación al equipo verdolaga.

Sarmiento no es ajeno a Atlético Nacional, ya que ya vistió la camiseta verdolaga entre 2016 y 2018. Sin embargo, su paso por el club en ese entonces no fue del todo exitoso, disputando solo siete partidos oficiales. En 2019, pasó al Cúcuta Deportivo, donde finalmente pudo jugar como titular, jugando 11 partidos.

Su gran salto lo dio en 2023 al llegar al América de Cali. Allí, Sarmiento tuvo un gran rendimiento, participando en 39 partidos y marcando 12 goles. Lamentablemente, en 2024 su participación con el club se vio limitada debido a las lesiones.

El interés de Nacional por Sarmiento

A pesar de las lesiones, Pablo Repetto, entrenador de Atlético Nacional, estaría interesado en el jugador, valorando su experiencia. Sarmiento, por su parte, necesitaría un nuevo equipo para el segundo semestre y es probable que ya se haya recuperado de su lesión, lo que lo convierte en una opción atractiva para el mercado.

Sin embargo, Atlético Nacional no es el único equipo interesado en Sarmiento. Según, otros clubes del fútbol colombiano también estarían tras sus pasos. De esta manera, el futuro del delantero en el segundo semestre se presenta incierto, y habrá que esperar para ver en qué equipo decide continuar su carrera.