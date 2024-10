David Ospina describe cuál fue el momento más complicado de su carrera deportiva

Todo pasó cuando apenas era un Sub 20 y tenía todo el camino disponible para triunfar en el fútbol de Europa.

Todo pasó cuando apenas era un Sub 20 y tenía todo el camino disponible para triunfar en el fútbol de Europa. David Ospina abandonó Colombia siendo bicampeón del FPC y con apenas 19 años de edad. Muchas cosas pasaban por su cabeza en ese momento y las inseguridades comenzaron a hacerse presente. Al final, pudo superar estos momentos, se consolidó en el Niza de Francia, pasó al Arsenal de Inglaterra (Jugó con Dibu Martínez), estuvo en el Napoli de la Serie A y luego voló al Medio Oriente a vestir la camiseta de Al Nassr y compartir camerino con Cristiano Ronaldo.

