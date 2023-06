En Atlético Nacional han sido muchos los futbolistas cuestionados tras perder la final de la Liga Colombiana ante Millonarios, especialmente los que fallaron los penales, aunque sin duda los reflectores se lo ha llevado el mediocampista Jarlan Barrera, debido a la forma en la que pateó, la cual fue con mucha displicencia.

Uno de los que decepcionó a la afición con el remate, fue el jugador Dorlan Pabón, quien venía siendo el más eficiente en el frente de ataque del ‘verde’, anotando goles y mostrándose infalible en los penales, por lo que la falla sorprendió a muchos, inclusive al mismo ‘Memín’ que se lamentó por lo ocurrido.

Pues tras varias horas de perder la final, Dorlan apareció por medio de su Instagram, en donde publicó una historia en la que deja un claro mensaje mostrando la tristeza por lo ocurrido, pero asegura que se levantará de esta difícil situación, como lo ha logrado en otras oportunidades.

“El fútbol me ha dejado más derrotas que victorias, pero así y todo, me he levantado para seguir buscando cosas grandes. El camino continúa”, dijo Pabón en la red social, palabras que conmovieron a algunos hinchas de Nacional, que han respondido con mensajes de apoyo a ‘Memín’ para que afronte lo que se viene a nivel local y la Copa Libertadores.

