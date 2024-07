Edwin Cardona llamó a la calma luego de la derrota de Atlético Nacional ante Once Caldas.

Edwin Cardona se pronunció tras la derrota de Atlético Nacional: "Por un partido no somos los peores"

Este sábado 27 de julio se jugó el encuentro entre Once Caldas y Atlético Nacional en el Estadio Palogrande por la tercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. El Verdolaga ha cortado su racha de victorias en este inicio de campeonato y ha sufrido su primer traspié. Edwin Cardona ha hecho un llamado a la calma tras el primer tropiezo.

Atlético Nacional había tenido un gran inicio de campeonato. El equipo de Pablo Repetto había logrado vencer a Alianza FC, América de Cali y Millonarios (fecha adelantada), pero ha caído este sábado en su visita a Once Caldas, otro de los equipos que está teniendo un buen inicio de campeonato.

Iván Rojas (17′) y Alejandro García (45’+2′) fueron los responsables de la victoria de los Albos. Ahora el equipo dirigido Hernán Herrera se ha logrado trepar a la primera posición de la tabla del campeonato, igualando a Nacional en puntos con un punto menos.

Declaraciones de Cardona

El volante ofensivo de Atlético Nacional, Edwin Cardona se pronunció luego de la derrota en condición de visitante. “Sabíamos que era un partido difícil, las opciones las creamos, si no estoy mal el arquero tapó tres o cuatro en el segundo tiempo, no fuimos eficaces, hay que darle mérito al rival. Es una cancha difícil, pero esto no es excusa“.

El jugador resaltó el hecho de haber jugado un partido entre semana contra Millonarios, que correspondía a la sexta fecha y que tuvo que ser adelantado por el Mundial Femenino Sub-20. “Ellos venían de una semana de para, descansando, nosotros veníamos de Bogotá de un gran esfuerzo, entonces creo que si me controlaron, el juego se presentó así, empezaron ganando, tuvimos opciones para empatar. Solo me enfoco en mí en poder ayudar al equipo y en lo que puedo mejorar para lo que se viene“.

Cardona no dio mucha importancia al final de la racha de victorias y se enfocó en el partido del próximo martes ante La Equidad. “Por un partido, no somos los peores y cuando ganábamos tampoco éramos los mejores. Ahora, debemos pensar en el día martes porque también es un partido complicado“.