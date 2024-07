Nacional pasó de ganarle a Millonarios en Bogotá a hacer el ridículo ante Once Caldas

Y más allá que en las primeras fechas se lograron victorias, Atlético Nacional no convence en su juego, no recupera su identidad y su ADN agresivo y goleador que lo llevó a lo más alto de Colombia y Sudamérica. Todavía encuentra la fórmula con el uruguayo Pablo Repetto al mando. Con nueve puntos en cuatro partidos jugados, el estratega tiene tiempo para poder solventar las fallas.

El optimismo era alto luego de vencer a Millonarios y demostrar que se puede ganar pese a las adversidades, pero ante Once Caldas las cosas salieron muy mal y la derrota se hizo inminente. No hubo reacción, ni siquiera se descontó y Atlético Nacional perdió una gran oportunidad para seguir escalando en la tabla de posiciones.

