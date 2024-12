Atlético Nacional se coronó campeón de la Liga Colombiana tras superar a Deportes Tolima en el Atanasio Girardot. El conjunto ‘verdolaga’ no paró de celebrar tras levantar la estrella 18, incluso, en los videos, se ve el empujón de los jugadores al presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo.

Al parecer todo fue sin intención, pero no deja de ser curioso, pues Jaramillo no la pasó bien en el Atanasio Girardot, pues desde su llegada tuvo que vivir momentos incómodos.

Antes del inicio del partido que cerró la temporada en el Fútbol Colombiano, se hizo viral el video del recibimiento de los hinchas de Atlético Nacional a Fernando Jaramillo cuando estaba entrando al estadio Atanasio Girardot. Al presidente de la Dimayor lo insultaron y por poco lo agraden físicamente, pero sus escoltas no lo permitieron.

El empujón de los jugadores de Atlético Nacional al presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo

Y es que en Medellín no querían ver ni en pintura al presidente de la Dimayor, pues sentían una persecución en su contra. Además, de conocer que Jaramillo es hincha de Millonarios.

“¿Soy hincha de Millonarios? Nunca lo he negado y eso no me quita mi imparcialidad ni mi manera de trabajar, ni mi trasparencia, ni absolutamente nada. Un presidente de la Dimayor no puede hacer nada para clasificar a un equipo a un octagonal“, dijo en su momento el presidente de la Dimayor en el programa de YouTube el ‘Momento Tóxico de Fútbol’.

Ya en los videos de la celebración se ve cómo al momento de levantar el trofeo, el presidente se encontraba a la espalda de David Ospina y Edwin Cardona, los demás jugadores llegaron por el lado y luego se perdió entre la multitud.

