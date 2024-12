Actualmente, Billy Arce está en el Santos, pero tiene muy poca continuidad en la segunda división de Brasil. No ha sido un semestre con continuidad y parece que Nacional lo sigue para poderlo firmar en enero de 2025. Cabe recordar que Billy Arce ya estuvo por Deportivo Pasto y Once Caldas, en el FPC. Billy sería alternativa en la zona de extremos, par dar rodaje a Andrés Sarmiento o Marino Hinestroza.

Atlético Nacional no tuvo problema y definió rápidamente el título de la Liga Colombiana II-2024. El equipo verde se coronó campeón tras vencer al Deportes Tolima en la final. La ida quedó 1-1 y la vuelta, 2-0, para un marcador global de 3-1, que es más que suficiente para colocar la estrella 18 en su escudo.

