Atlético Nacional se despertó este martes con la renuncia de Efráin Juárez. Si bien, por ahora no es oficial y se espera la confirmación en las próximas horas, todo parece indicar que el entrenador mexicano no continuará. Se conoció el fichaje que tendría listo el club y que habría molestado al entrenador.

Varias versiones se dan tras conocerse la renuncia, incluso que recibió una mejor oferta en el fútbol de México. Lo que averiguó Bolavip pasa por diferentes inconformidades por parte del entrenador, sin embargo, hubo una que “rebasó el vaso”.

El fichaje que tendría listo Atlético Nacional y que habría molestado a Efraín Juárez

La salida de tres jugadores, Marino Hinestroza, Samuel Velásquez y Álvaro Ángulo, habrían molestado al entrenador, además, de los refuerzos que ya llegaron y no fueron pedidos por él.

Por otro lado, nunca le consultaron el interés por Matheus Uribe, quien estaría listo para presentar exámenes médicos. El técnico sintió que estaban pasando por encima de él, lo que habría llevado a tomar la difícil decisión.

La decisión que tomaría Atlético Nacional tras la renuncia de Efraín Juárez

Según lo informó Mauricio Agudelo, periodista que a Atlético Nacional en Win Sports, el club no estaría pensando en convencer al entrenador para que se quede. Al parecer aceptaron la carta de renuncia.

“Es un hecho que Efraín Juárez pasó la carta de renuncia sobre las 9:00 a.m. En Nacional aceptaron la renuncia del entrenador, seguramente hubo algún diálogo con el entrenador, pero no quiere decir que estén de rodillas ante el técnico para que siga, no están tratando de convencer a nadie”, informó el periodista.

