Atlético Nacional jugó un partido de pretemporada contra Once Caldas de Manizales en el estadio Palogrande.

El gol del Once Caldas que deja preocupación en Pablo Repetto y Atlético Nacional

Al minuto 46, Atlético Nacional se dejó ver mal parado en defensa y el volante Mateo García sacó un potente remate que venció al arquero Harlen Castillo. Dayro Moreno estuvo atento al rebote, pero la pelota ya había ingresado. 1-0 marcador final que deja buenas sensaciones en el Once Caldas.

Harlen Castillo estuvo en la portería y los canteranos Simón García, Samuel Velásquez y Edier Ocampo formaron en el once del técnico Pablo Repetto. Andrés Felipe Román y Jhon Duque completaron el equipo en el Palogrande. La banda de Dayro Moreno y Hernán Darío Herrera logró hacer frente y sorprendió para quedarse con el triunfo.

Atlético Nacional jugó un partido de pretemporada contra Once Caldas de Manizales en el estadio Palogrande. Las cosas no salieron bien. Un gol de Mateo García fue más que suficiente para que el local se llevara la victoria y dejara aires de preocupación en el equipo dirigido por Pablo Repetto.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.