Atlético Nacional avanza en su reestructuración y necesita de sus hinchas. El club verdolaga analiza elementos para romper por completo la ventana de transferencias y no fallar en las firmas. Cuerpo técnico y directivos se mueve en Colombia y el exterior en busca de las mejores fichas para volver al ruedo lo más fuerte posible tras el fracaso en el primer semestre del año 2024, donde quedó fuera en la fase previa de Copa Libertadores y no clasificó a cuadrangulares de la Liga Colombiana.

